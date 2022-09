Mara Venier blocca la regia: "Non mando in onda nulla"

25 settembre 2022 a

Regia in tilt a Domenica In, con Mara Venier che deve subito far fronte a un piccolo imprevisto. "Non mando in onda nulla di quello che abbiamo concordato", l'avvertimento di Zia Mara alla regia di Rai 1. In studio si va a braccio, si improvvisa, per il terrore dei tecnici e per la gioia dei telespettatori seduti sul divano e nei tinelli a casa e per la stessa conduttrice, che quando le emozioni si sbrigliano e il divertimento "deraglia" trova il suo habitat naturale. E quel "mando in tilt la regia" suona come una simpaticissima minaccia.

Il clima è festoso, perché la Venier ha invitato Milly Carlucci e l'intero cast di Ballando con le stelle, amatissimo e assai seguito show del sabato sera di Rai1 che sta per debuttare. Da anni un pilastro dei palinsesti di mamma Rai, ma ogni stagione porta con sé un carico di incognite e sorprese. E Mara non si sottrae, inaugurando la stagione con un trascinante balletto con il nuovo maestro di ballo cubano della trasmissione. Scatenata, gli ha fatto pure togliere la giacca nel tripudio del pubblico femminile. Coccole anche per Samuel Peron, volto storico di Ballando.

Altro momento divertente quando la Carlucci ha preso la parola per presentare il cast dello show. In quel momento l'orchestra di Domenica In diretta dal maestro Stefano Magnanensi è partita con il sottofondo musicale, un po' esagerato visto che il volume delle note ha per qualche secondo coperto la voce di Milly. "Stai buono che non sento niente", lo ha simpaticamente redarguito la Venier. Agli ordini!.