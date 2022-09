Reazione a catena, "picchio e meno": bufera sul programma di Rai 1

Francesco Fredella 27 settembre 2022 a

a

a

"Caos" a Reazione a catena lo show di Rai 1, colpito da una pioggia di critiche su Twitter. Nel format succede di tutto. Ed è caos su alcune parole: "Picchio" e "Senza". Pare che una parte del pubblico abbia iniziato a stufarsi. Si tratta, così, di un'altra rovente polemica legata al quiz di Rai 1. In particolare il pubblico sia arrabbiato per alcune scelte autoriali reputate discutibili.

Reazione a Catena, "chi è Re Carlo": clamorosa gaffe su Rai 1

La polemica viene alimentata su Twitter, dove sarebbero stati attaccati gli autori di Reazione a Catena per alcune scelte relative alla slot de L’Ultima Catena. Ma andiamo per gradi. Nell'ultima puntata sono protagoniste le super campionesse, "Le Tre e un quarto": Letizia, Carolina ed Elisa. In tredici puntate hanno vinto 135 mila euro ed hanno indovinato la parola finale per ben sette volte.

"Carlo...". Gaffe di Marco Liorni: cosa gli esce di bocca, studio sconvolto

Nella puntata del 26 settembre sono arrivate all’Ultima Catena con un bottino di 148mila euro. Alla fine del gioco è stato quasi azzerato ed è passato a 4.625 euro. Come mai? Le tre campionesse hanno perso soldi per le definizioni "picchio" e "meno". Secondo il popolo di Twitter trovare un nesso tra "picchio" e "meno", e "meno" e "senza" potrebbe essere un’impresa molto ardua. Su Twitter piovono polemiche senza sosta. Un vero e proprio scontro epocale contro le scelte autoriali.

Poi si giunge all’ultima parola. Le campionesse dimezzano il montepremi, che arriva a 2.313 euro. La parola da indovinare è "Confine". Riescono nell'impresa e incassano la somma. Ma la polemica, inesorabilmente, continua.