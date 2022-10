Non è l'arena, Sallusti zittisce Lerner: "Bisogna essere stupidi"

03 ottobre 2022 a

a

a

Scontro in diretta tra Alessandro Sallusti e Gad Lerner da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 2 ottobre. "Il giornale prima di titolare in prima pagina 'Rula ma sei scema?' Sallusti ha titolato 'Scurati uomo di M'", sbotta Lerner. "Ha giocato sul fatto che M era il titolo del suo libro su Mussolini ma l'intenzione evidentemente era diversa, lo abbiamo letto il tuo articolo". Ma il direttore di Libero replica: "Uno scrittore italiano che forte del suo successo e della sua fama va in Francia e rilascia in una intervista a un importante giornale francese in cui dice che in Italia è tornato il fascismo in questo momento molto delicato, bisogna essere stupidi". "Perché non si può criticare Giorgia Meloni?", tuona Lerner. "Ma certo che si può criticare. Però se lui è libero di dirlo io sono libero di dire che ha fatto una cosa da stupidi".

Qui il botta e risposta tra Sallusti e Lerner

"Ma perché?". Giletti travolge Rula Jebreal: cosa manda in onda | Video

Lerner insiste: "Non la critico per la foto con i due meloni all'altezza del seno perché vuole apparire la donna del popolo e poi alla Coldiretti dove i meloni li vendono è andata giustamente in tailleur da presidente del Consiglio. Mi interessa come vuole proporsi, come donna del popolo". "Sorridere ogni tanto no..."., gli suggerisce Sallusti. "Non voglio passare da bacchettone", conclude Lerner.