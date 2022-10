L'aria che tira, Merlino umilia l'ospite che farnetica: "Partiamo alla grande"

Claudio Brigliadori 05 ottobre 2022 a

«Giurista, accademico e uomo di lotta». Myrta Merlino usa il garbo della padrona di casa per presentare al pubblico di L'aria che tira su La7 Ugo Mattei. I più attenti lo ricorderanno grande animatore dei salotti della rete durante l'epopea dei "No Green pass".

Già archiviate le fallimentari ambizioni politiche, lo studioso si ricicla tuttologo per affrontare la questione bellica. «Furio Colombo voleva ricordarle che Kissinger aveva spiegato a tutti che la Russia non avrebbe vinto un bel nulla in 3 giorni», gli ricorda la Merlino. E sono subito fuochi d'artificio: «Giusto per rispondere io credo che se in un tempo in cui serve la pace noi guardiamo come a una autorità una persona come Kissinger che è un noto criminale di guerra che ha distrutto le democrazie nel Sud del mondo siamo veramente messi male». «Ah vabbè partiamo da lì, partiamo alla grande commenta un po' stranita la Merlino -. Kissinger è il signore che ha fatto sedere allo stesso tavolo Nixon e Mao Tse-tung per dirne una, è un signore che ha fatto la storia del mondo».

Mattei non molla la presa: «È un signore che ha deposto Allende con l'intervento della Cia e che ha distrutto governi su governi dagli anni Cinquanta nell'America Latina». Segue qualche secondo di gelo, rotto dal sorriso sarcastico di Chicco Testa, in studio: «Ma perché lo inviti?», chiede alla conduttrice. "Perché è una voce diversa...». «E sai quante voci diverse ci sono al mondo? Vabbè...». «Ma con chi sto parlando? Con Chicco Testa? - interviene ancora Mattei Ah vabbè, io sono uno abituato a studiare parecchia storia e parecchia geopolitica da molti anni e vivo benissimo anche senza essere invitato». Strano, non sembrava: evidentemente le sparate al professore vengono per dono naturale e non per calcolo.