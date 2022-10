Gf Vip, "Marco non ci sarà": bomba sul caso Bellavia a poche ore dalla diretta

06 ottobre 2022 a

Fa ancora parlare il caso Marco Bellavia. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip dopo aver subito bullismo da parte dei suoi compagni d'avventura. Bellavia aveva pubblicamente ammesso di soffrire di depressione, ma i concorrenti non gli sono stati vicini. Anzi, lo hanno addirittura deriso. Per questo secondo Federica Panicucci, l'imprenditore sarebbe stato pronto a presentarsi di fronte alle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'obiettivo? Quello annunciato a Mattino 5 è una sorta di chiarimento: "Vi do un'anticipazione: questa sera - ha detto - Marco Bellavia romperà il silenzio, questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, ci saranno rivelazioni clamorose, quindi mi raccomando, tutti sintonizzati".

Eppure la retromarcia arriva più puntuale che mai. Stando a quanto fatto trapelare dall'Adnkronos, Bellavia non sarà presente in studio. Una vera e propria smentita alla Panicucci. D'altronde lo stesso manager del conduttore aveva detto che "prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema".

Da qui l'accusa: "L'idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c'era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti. Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è più risuscito più a gestire".