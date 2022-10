Gf Vip, tam tam impazzito: Marco Bellavia torna nella Casa?

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

Marco Bellavia potrebbe tornare al Grande Fratello vip. Non è ancora chiaro se sarà in studio o di nuovo nella casa. Lui, che è stato vittima di bullismo negli ultimi giorni, ora è in stand by. Uno stop necessario, che però ha lasciato senza fiato il pubblico. Intanto su alcuni concorrenti, Ciacci e la Lamborghini, è caduta la mannaia del televoto e della squalifica. Gli altri, invece, non sono stati toccati dalla questione pur essendo stati abbastanza attaccati sui social.

L'ex conduttore di Bim Bum Bam, lo storico programma per ragazzi degli anni Novanta, era scomparso dai social dopo il suo addio al Grande Fratello vip. Poi è ritornato. E l'ha fatto pubblicato una Ig Stories insieme a suo figlio, che l'ha sempre difeso duranti alcuni giorni interminabili. Marco, che inizialmente si trovava bene nella casa, ha manifestato un certo malessere: ha pianto e ha chiesto aiuto. Nessuno l'ha ascoltato. Purtroppo.

Questa è la pagina più brutta che abbiamo visto in tv, microcosmo spesso patinato e finto. Ma stavolta alcuni vipponi non hanno saputo nemmeno indossare una maschera e si sono comportati (male) proprio come avrebbero fatto nella vita di tutti i giorni nei confronti di chi ha chiesto aiuto. Non hanno saputo tendere la mano. Non hanno saputo aiutare una persona in difficoltà.