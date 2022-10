Quarta Repubblica, Delmastro: "Pnrr non è la Bibbia", cambia tutto

18 ottobre 2022 a

a

a

Andrea Delmastro, una delle colonne di Fratelli d'Italia, non usa giri di parole. Il deputato di FdI infatti pensa già all'agenda di governo e spiega a Quarta Repubblica quali sono gli obiettivi del centrodestra in questa legislatura. Il nodo energia e il caro bollette sono tra i principali prblemi da risolvere per il nuovo esecutivo. Di fatto in queste settimane si è spesso parlato di un ritocco al Pnrr proposto dal centrodestra e soprattutto da Fratelli d'Italia.

"Non si può dire": la frase vergognosa sulla Meloni, gelo dalla Gruber

Un aggiustamento che possa permettere di gestire la crisi economica che si è abbattuta sul Paese schiacciato da un'inflazione galoppante e da un caro bollette mai visto prima. E così Delmastro spiega bene con una frase qual è l'orientamento di Fratelli d'Italia su questo fronte caldissimo: "Il Pnrr non è la Bibbia e va modificato, poi aiutiamo le imprese e le famiglie".

Carlo Nordio "ministro, oppure...". Meloni al Cav, un grosso rischio

Insomma FdI ha già un piano piuttosto chiaro che prevede una modifica in tempi rapidi al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per poi dare il via a una strategia concreta per aiutare chi sta combattendo contro la crisi economica in questi mesi così difficili.