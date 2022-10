Efe Bal contro Manila Gorio, rissa trans da Giletti: "Schifezza, chi c***o sei?"

24 ottobre 2022 a

a

a

Caos tra gli ospiti di Non è l'Arena in tema gay pride. Tra gli ospiti di Massimo Giletti, su La7, la conduttrice transgender Manila Gorio e la trans Efe Bal. "Non possiamo far passare le parole del neopresidente della Camera Lorenzo Fontana che ci ha definito 'schifezze'. Se suo figlio fosse omosessuale e definito una 'schifezza', lei cosa direbbe?": questa la domanda fatta da Manila a Carlo Giovanardi, altro ospite della trasmissione. Che ha risposto: "Lo difenderei, gli vorrei comunque bene, gli lascerei vivere la sua vita ma il gay pride è una schifezza, sono due cose totalmente diverse...".

"In un mese...". Letta e dem in totale imbarazzo: Giletti li smaschera così | Guarda

Nel frattempo a rispondere a Manila è stata anche Efe Bal, che le ha detto: "Guarda che tu sei una schifezza...". "Ma lei non può offendere", ha risposto Manila a Giovanardi. Intanto si è intromesso di nuovo Efe Bal: "Ma se dice la verità, perché offende? In tutte le foto che scattano al gay pride più della metà sono nudi, drogati, ubriachi...".

Scontro Manila-Efe Bal a Non è l'Arena, il video

"Nessuna tregua". Sconvolgente a Non è l'Arena, cosa state vedendo | Video

Manila allora ha attaccato Efe: ""Se andiamo sui social, per il lavoro che tu svolgi, quello di escort, sei completamente nuda dalla mattina alla sera, anche tu sei volgare, ti devi vergognare". Secca la risposta: "Io non mi vergogno, io sono orgogliosa di essere un uomo, io non nego la mia vita, tu neghi la tua vita. Chi ca**o sei?".