Mattino 5, Panicucci: "Porta rispetto", schiaffo all'inviato sul luogo dell'omicidio

Momenti di tensione a Mattino 5: l’inviato messo viene in guardia da Federica Panicucci. Dopo la prima parte, dove si è parlato di politica, nella seconda la Panicucci si è occupata di cronaca trattando i temi più seguiti degli ultimi giorni. Prima si è parlato dell'omicidio di Laura Ziliani (al momento sono al vaglio della Procura le indagini e sarebbero state accusate le figlie e il compagno di una delle due). Sul luogo del ritrovamento del corpo della donna è stato inviato un giornalista di Canale 5, che ha iniziato a scavare per mostrare la compattezza del terreno.

"Ha consentito al corpo di resistere tanto…", ha detto durante il collegamento di lunedì 24 ottobre. Ma questa sua frase non è piaciuta affatto alla conduttrice. Che ha rimarcato: "Ecco, Emanuele…Poi naturalmente quando finiremo la nostra diretta ricomponi tutto come era prima…".

Poi Panicucci si è sbilanciata di più dicendo: "Bisogna portare rispetto. Ricomponi tutto ok? In segno di rispetto anche a lei…Lo lasciamo come lo abbiamo trovato…". Un gesto di rispetto nei confronti della donna trovata senza vita. E poi l'inviato ha risposto: "Si, certo…Lo farò…". Poi, come di consueto, un cambio netto di argomenti: si è tornati a parlare in diretta del Grande Fratello Vip con tutti gli aggiornamenti sul reality condotto da Alfonso Signorini.