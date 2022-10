Striscia la Notizia, "nessuno ha controllato": l'inchiesta-bomba sulle elezioni

24 ottobre 2022 a

a

a

A Striscia la Notizia si torna a parlare di presunti brogli alle ultime elezioni. Nell'ultima puntata del tg satirico, prosegue l’inchiesta di Pinuccio sul pasticcio del voto degli italiani all’estero, con tantissime segnalazioni di irregolarità che continuano ad arrivare da tutto il mondo. In diverse puntate Striscia ha segnalato presunte irregolarità sul voto accendendo anche un faro sui risultati elettorali della circoscrizione estero.



L’inviato del tg satirico ha intervistato due presidenti del seggio di Milano Rho e Napoli, due delle città in cui vengono scrutinate le schede provenienti dall’estero. Quello del capoluogo lombardo ha affermato: "Nessuno ha controllato i documenti né l’accesso al padiglione. Il sistema non poteva garantire l’anonimato né la veridicità delle schede".



A Napoli invece, come racconta sempre Striscia, è emerso un problema sugli elenchi aggiuntivi, ovvero quelli delle persone che vivono temporaneamente all’estero e lì votano. Elenchi che ai seggi non sono mai arrivati con la conseguenza che moltissime schede sono state invalidate. Insomma a quanto pare le segnalazioni alla redazione di Striscia continuano ad arrivare e Pinuccio indagherà ancora nelle prossime puntate. Ma di certo quanto accaduto può essere materia di interesse per il nuovo governo che dovrà provare a correggere le falle di questo sistema elettorale.