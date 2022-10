Memo Remigi palpeggia la Morlacchi in diretta: choc, cacciato dal programma

27 ottobre 2022 a

Memo Remigi è stato allontanato da Oggi è un altro giorno per aver molestato Jessica Morlacchi durante la puntata del 21 ottobre. Negli ultimi giorni il cantante, che fa parte da tempo del cast della trasmissione di Rai1, non è stato presente in studio e il motivo adesso è ben chiaro a tutti: il video del momento in cui Remigi abbassa la mano e palpa il sedere della Morlacchi è arrivato anche a Striscia la Notizia.

Il caso è quindi esploso a Viale Mazzini, con Giuseppe Candela che su Dagospia ha ricostruito la situazione: “Si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma”.

Stando alle fonti di Candela, l’episodio avrebbe creato “un piccolo terremoto dietro le quinte della trasmissione. Morlacchi furiosa avrebbe ricevuto l'immediata solidarietà di dirigenti e responsabili. Il gruppo di lavoro, capitanato da Bortone, è intervenuto immediatamente, con molto dispiacere per quanto accaduto”. Difficile immaginare che Remigi possa tornare presto ospite a Oggi è un altro giorno.