Serena Bortone rivela: "Come ho vissuto in privato il caso Remigi"

Un vero e proprio caso, scoppiato in diretta durante una trasmissione televisiva. Da una parte Jessica Morlacchi, dall'altra Memo Remigi che è accusato di averla palpata in diretta. Remigi è stato cacciato dal programma di Serena Bortone, dov'era ospite fisso. “Mi fermo qui, per ora”, aveva detto esprimendo solidarietà a Jessica.

Ora la Bortone è ospite di Francesca Fialdini nel programma "Da noi… A ruota libera". “Come hai vissuto personalmente la vicenda Memo e Jessica Morlacchi?”, chiede la Fialdini. E lei spiega: “Davvero, è stato un grande dolore, un grande dispiacere perché, come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici – e lavorando ad un quotidiano lo sai -, rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria. Una notizia che mi ha molto amareggiato“.

Insomma, dopo quella scena - che Dagospia e Striscia la notizia hanno ripreso live - la Bortone è scoppiata di rabbia parlando senza troppi giri di parole. “Nella vita – e a maggior ragione nel lavoro – non posso chiudere gli occhi di fronte ad un’ingiustizia quindi… molto triste”. Ma nel corso dell'ultima puntata del programma della Filadini arrivano anche i saluti alla Morlacchi: “Salutiamo Jessica… Mi sento di dire che le colpe vanno pagate nella giusta misura; è importante dare un segnale di questo tipo, comunque, perché questa è la Rai”. Memo Remigi, intanto, chiede scusa e pensa che il comportamento nei suoi confronti da parte della Rai sia stato eccessivo. “Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”, aveva detto qualche tempo fa.