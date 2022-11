Striscia la Notizia smaschera Gualtieri: i tombini della vergogna

08 novembre 2022 a

La figuraccia di Gualtieri. Striscia la Notizia mostra, senza usare giri di parole, le condizioni in cui versa la Capitale sotto l'amministrazione Pd. Con l'arrivo dell'autunno e con l'inverno dietro l'angolo, le piogge si intensificheranno sempre di più.

Ma a quanto pare dalle parti del Campidoglio non se ne curano. Infatti come ha mostrato Ghione in un servizio da Roma, diversi tombini della città sono otturati a causa della riparazione del manto stradale. Infatti i tombini sono letteralmente otturati dal cemento e dunque le conseguenze con le piogge sono inevitabili. L'acqua non riesce ad andare al di sotto della strada e si incanala lungo le corsie dove passano le auto. Una situazione che crea e potrebbe creare ancora disagi per i romani che tutti i giorni usano i mezzi di trasporto per andare a lavoro.

E a quanto pare la situazione non desta la giusta preoccupazione dalle parti del Comune. Il sindaco Gualtieri non si è ancora mosso per risolvere la situazione e di fatto potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Gli operai che riparano le strade sono perfettamente a conoscenza del problema, ma possono far poco. Spetta al Comune intervenire in modo deciso per permettere all'acqua piovana di incanalarsi tra i tombini. Non è un problema di secondo piano: c'è in gioco la sicurezza dei centauri e degli automobilisti.