Rai, rivincita-Meloni: Botteri si collega da Tolone? Cosa compare alle spalle

Nel giorno in cui la Ocean Viking sbarca in Francia, Giovanna Botteri si fa trovare a Tolone. La giornalista si collega con Rai1 per riferire gli ultimi aggiornamenti sul braccio di ferro Italia-Parigi in merito alla questione migranti. A un certo punto, però, qualcuno appare alle sue spalle gridando: "Forza Meloni, forza Meloni!". L’intruso interrompe così la narrazione della Botteri, che sosteneva il governo avesse equivocato la posizione transalpina.

"La Francia ha detto da subito: 'l’Italia non deve essere lasciata da sola nell’accoglienza, noi faremo la nostra parte e prenderemo un terzo dei 234 migranti a bordo della Ocean Viking… Credo ci sia stato un malinteso, con la Francia che diceva 'noi prenderemo i migranti'. Ma ciò non voleva però dire prendere la nave con i migranti", ha ricostruito la giornalista. Peccato però che qualcuno con un coro l'abbia smentita in tempo record.

"Mentre la Botteri si reca in Francia per la solita cantilena sugli errori dell’Italia, appare dal nulla un eroe che rappresenta tutti noi (che paghiamo il canone Rai)…", è il commento al vetriolo dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini.