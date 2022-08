Giovanna Botteri sbotta in diretta: gaffe al Tg1, non sapeva di essere in onda

13 agosto 2022 a

Giovanna Botteri ha perso le staffe. È accaduto durante la diretta del Tg1 per l'edizione delle 20. Qui la corrispondente in onda da Parigi ha sbottato contro qualcuno. La scena è stata interamente ripresa, visto che il Tg condotto da Giorgia Cardinaletti stava proseguendo. Eppure, a salvare la Botteri ci ha pensato la mancanza dell'audio.

Questo però non l'ha resa immune dai commenti social. Molti telespettatori si sono chiesti: "Ma con chi ce l’aveva? E cosa aveva combinato per averla fatta infuriare così tanto?". Capito immediatamente di essere in onda, la giornalista si è ricomposta e ha proseguito il suo discorso come se nulla fosse.

In ogni caso gli attenti utenti del web hanno pensato alla frase che la Botteri potrebbe aver pronunciato verificando il labiale. Risultato? Per ora, l’ipotesi più accreditata è "Non ci sento". Il tutto sarebbe quindi riconducibile a dei problemi di audio da parte di Viale Mazzini. Nulla di nuovo, non è la prima volta che i collegamenti finiscono con scivoloni o gaffe. La maggior parte commessa proprio perché i corrispondenti non sanno di essere in onda. Insomma, un po' come accaduto venerdì 12 agosto alla Botteri durante il telegiornale della sera.