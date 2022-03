Giovanna Botteri a Che tempo che fa: "Obiettivi non più militari", la drammatica telefonata Macron-Putin

06 marzo 2022 a

a

a

Fabio Fazio non poteva che partire dalla guerra in Ucraina nella puntata di Che tempo che fa di domenica 6 marzo. Il conduttore si è avvalso dei vari inviati Rai per raccontare ai suoi telespettatori quanto sta avvenendo in Ucraina e nel mondo per far fronte alla crisi scatenata dall’invasione russa ordinata da Vladimir Putin.

“Dove ha nascosto l'amante e i figli”. Putin, fuga di notizie da Mosca: una bomba sulla sua vita privata

Giovanna Botteri è intervenuta da Parigi per dar conto del contatto odierno tra Emmanuel Macron e il leader del Cremlino: “È stato Macron a chiamare Putin questa volta, una telefonata lunga, per chiedere di risparmiare i bambini, le donne, i civili e di fermare i bombardamenti sulle città e su obiettivi che non hanno più niente di militare”. Richiesta che evidentemente non è stata accolta, dato che nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo video e foto di una famiglia nei pressi di Kiev che è rimasta vittima del fuoco russo mentre cercava di mettersi in salvo.

"Se devo morire, allora che muoiano tutti". Retroscena: il piano di sterminio di Vladimir Putin

“Sostanzialmente Putin chiede la fine della resistenza dell’opposizione delle forze dell’esercito ucraino - ha aggiunto la Botteri - chiede la resa a Zelensky e all’Ucraina”. E la Cina, che l’inviata della Rai conosce molto bene? “In questo momento si propone come mediatore e credo che potrebbe essere un formidabile mediatore”.

"Chi è suo padre". Elizaveta Peskova, 24 anni e una casa di 4 piani con vista sull'Arco di Trionfo: l'intreccio con Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.