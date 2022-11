Striscia la notizia, Montesano? Occhio, cosa succede prima dell'espulsione

14 novembre 2022 a

Questa sera 14 novembre a Striscia la notizia su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24”. Pinuccio si è quindi occupato dell'ultima polemica che ha travolto Viale Mazzini, ovvero il caso Enrico Montesano, licenziato dalla Rai per aver indossato, durante le prove di Ballando con le stelle, il talent di Rai uno condotto da Milly Carlucci, una maglietta della Decima Mas, reparto militare fascista.

Qui il servizio di Striscia la notizia su Enrico Montesano a Ballando

Ma in diretta nessuno – né i giurati, né i registi né tantomento gli autori del programma – si era accorto di niente. Anzi, come mostra il video, tutti si sono prodigati in complimenti all’attore, a cominciare da Alberto Matano: "La luce dei tuoi occhi è più shining", ha detto al termine della sua performance. Soprattutto, quel video di Enrico Montesano era un contenuto registrato giorni prima della messa in onda di sabato 12 novembre. Possibile che anche il rigoroso Comitato Etico Rai e il vicedirettore prime-time e capo struttura di Ballando con le stelle Claudio Fasulo, si chiede Striscia la notizia, non abbiano controllato?