Montesano, vendetta in tribunale: un enorme guaio per la Rai

14 novembre 2022 a

a

a

Prosegue la querelle tra Enrico Montesano e la Rai. L'attore, dopo essere stato espulso da Ballando con le Stelle per aver indossato la maglietta della X Mas, non le manda a dire. Secondo il suo staff, infatti, la maglietta con il motto dannunziano "Memento audere semper" e il simbolo della X Flottiglia Mas "è stata vista dai rappresentanti Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione". Solo però con la denuncia di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma di Rai1, Viale Mazzini avrebbe preso provvedimenti.

"Caso psichiatrico. Prende tutti per il cu***": Sallusti a valanga contro Lerner | Video

Da qui - stando a quanto scritto dal Corriere della Sera - la reazione dell'attore che avrebbe dato mandato a sui avvocati "di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità", ribadendo che la maglietta era stata "vista dai rappresentanti della Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione". Materiale montato che "è stato ulteriormente esaminato" senza che nessuno sollevasse la questione.

"Ho visto quella maglietta...": bufera a Ballando, la Lucarelli attacca e Montesano replica | Guarda

E ancora: "Avendo avuto notizia che la Rai vorrebbe disporre il mio allontanamento dal programma Ballando con le stelle, dichiaro la mia assoluta buona fede e ricordo di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista". La t-shirt? "Parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica". Infine la stoccata conclusiva: "Ricordo che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole".