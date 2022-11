Rai, "botte da orbi e interviene la polizia": clamoroso, chi si è menato

Francesco Fredella 14 novembre 2022 a

a

a

Botte da orbi. Come dice Dagospia, sempre ben informato suoi retroscena in tv, nella sede di Milano della Rai sarebbe scoppiata una rissa. Senza precedenti. Il sito di Roberto D'Agostino scrive: "Venerdì mattina, alle luci dell’alba, intorno alle 6, alcune persone se le sono date di santa ragione. Non si tratta di conduttori, opinionisti o addetti ai lavori delle trasmissioni, bensì del personale delle pulizie". Addirittura è stato necessario l'intervento della polizia. Quali sono le cause di questo ligio? Un mistero per adesso.

Tutto, però, agita ancora di più le acque in Rai, visto che a Ballando con le stelle si è scatenata una bufera dopo la scelta di Enrico Montesano di presentarsi agli allenamenti con una maglietta che inneggia al fascismo. Lui si giustifica, ma non tiene. Viene espulso dal programma.

Facciamo un piccolo passo indietro: Montesano, che era scomparso da tempo dalla tv dopo aver partecipato come giurato a Tale quale show, è riuscito a tornare in Rai. Adesso, però, deve leccarsi le ferite. Fatto fuori. E non c'entrano le sue posizioni No vax, che nei mesi scorsi hanno creato non pochi problemi in Rai. Montesano, attore di lungo corso e con una grande carriera alle spalle, ha sepolto l'ascia di guerra per tornare in tv. Ma ha fatto uno scivolone. La Carlucci ha dovuto squalificarlo dal suo programma.