Serena Bortone, "aspettate 25 secondi": una frase mai sentita in tv

Per tenere il pubblico incollato alla tv arriva una trovata. Serena Bortone, che conduce Oggi è un altro giorno su Rai 1, deve interrompere il programma subito dopo l'inizio per dare la linea alla pubblicità. "Restate qui, solo 25 secondi", dice. Un modo per tenere il pubblico incollato alla televisione. “Dopo il servizio su Ballando con le stelle, lo chiarisco, ci sarà un minispot di 25 secondi…”, assicura la Bortone. Che parla, ancora una volta, dello show di Milly Carlucci. Il programma del sabato sera di Rai 1 sta andando molto bene e il successo con gli ascolti è altissimo.

In studio arriva anche Tiziana Rivale, che fa una battuta poco felice. La cantante cambia il nome di un sito e la Bortone si dissocia. Tutto da sembrare a un fuoriprogramma assolutamente non gradito dalla conduttrice di Rai 1. In studio arrivano anche Iva Zanicchi e Samuel Peron, il maestro di ballo nel programma di Milly Carlucci. “Sabato sera a Ballando mi sono tappata le orecchie per non sentire, prima di esibirmi, ciò che ho detto su mio fratello nella clip, altrimenti non sarei più riuscita a fare un ballo allegro. Qui posso sentirlo perché non devo ballare”, dice la Zanicchi. Che parla del suo amato fratello, scomparso a causa del Covid un anno e mezzo fa. Un duro colpo per la famosa cantante: i due erano legatissimi. Suo fratello era cardiopatico da molti anni, ma il Covid l'ha stroncato. Nello stesso periodo anche lei si ammalò e venne ricoverata all'ospedale di Monza. Ma, per fortuna, riuscì a superare quel momento difficilissimo.