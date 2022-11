Striscia la Notizia, bomba su Gemmato: la foto più imbarazzante

16 novembre 2022 a

a

a

Striscia la Notizia ha deciso di occuparsi di Marcello Gemmato a modo suo. Il sottosegretario alla Salute è finito nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni in tv che lo hanno fatto passare per un no-vax, quando invece è un farmacista che crede nei vaccini e se li è anche fatti contro il Covid. Il tg satirico di Canale 5 ha tirato fuori dall’archivio un’immagine curiosa che riguarda proprio Gemmato.

Gemmato, il metodo scientifico e la lezione di Popper: la verità sul polverone

Correva l’anno 1998 e Striscia la Notizia si occupava di spese pazze all’Università di Bari: a protestare contro il rettore c’era proprio Gemmato, che all’epoca era uno studente di farmacia. La particolarità è che l’attuale sottosegretario alla Salute all’epoca era letteralmente in… mutande davanti alle telecamere di Canale 5. Intanto sul fronte politico il caso sembra rientrato, dopo che le forze di opposizione avevano chiesto le dimissioni di Gemmato. A difenderlo è stato anche il ministro Orazio Schillaci: “Il sottosegretario ha chiarito la sua posizione rispetto ai vaccini, che è in linea con quella del governo, espressa anche a Bali dalla premier Meloni”.

Schillaci ha ricordato che Gemmato è vaccinato ed è “un farmacista, categoria che ha contribuito moltissimo alla vaccinazione anti-pandemica. Credo che la sua posizione ora sia completamente chiara. Come ha detto la premier, l’Italia contribuirà moltissimo alla lotta futura contro la pandemia. Si è costituito un fondo internazionale e noi siamo i terzi contribuitori dopo Usa e Ue”.