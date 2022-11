PiazzaPulita, Formigli: "Bufala colossale", cosa dice sulla figlia della Meloni

18 novembre 2022 a

a

a

Corrado Formigli la spara grossa. A Piazza Pulita si parla delle polemiche per il viaggio della figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, a Bali al G20 in compagnia della mamma. Una polemica che ha fatto registrare la reazione durissima dello stesso premier che con una nota ha zittito chi, a sinistra, ha cercato di puntare il dito contro la Meloni-mamma e premier allo stesso tempo:

"Allora cosa deve fare?". Figlia della Meloni, Fiorello demolisce la sinistra

"Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza", ha affermato la Meloni.

Giorgia Meloni? Femministe senza rispetto nemmeno per una bimba

Ma secondo Formigli questa polemica è una "balla colossale". Il conduttore infatti ha affermato: "Non si capisce da dove siano nate le polemiche, secondo me nessuno a sinistra ha criticato la Meloni per aver portato a Bali la bambina, si tratta di una bufala colossale". In studio Nunzia De Girolamo è rimasta basita e ha ribattuto subito alle parole di Formigli: "Guarda ti sbagli e tisbagli di grosso. La Meloni ha ricevuto attacchi dai giornali di sinistra e anche da Furio Colombo che ne ha parlato in tv". Ma Formigli tira dritto e rilancia: "Giovedì prossimo faremo un accertamento, un debunking, per capire da dove è nata questa polemica". Insomma ora il conduttore nega anche l'evidenza.