Ischia, Gaia Tortora perde la pazienza: "Non le ha viste?"

"Dire che nell'articolo 25 del decreto Genova c'è un condono edilizio non è disinformazione, è proprio una fake news"; il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale è intervenuto a Omnibus su La7 per dire la sua sulle polemiche dopo l'alluvione a Ischia. "Il condono non c'è, non c'è mai stato - ha continuato il primo cittadino -. Perché siamo nel decreto Genova? Perché il legislatore ritenne che il decreto poteva essere il primo tram utile, voglio ricordare che la tragedia del ponte Morandi è accaduta un anno dopo Ischia. In quel decreto trovava spazio non solo Ischia, ma anche l'Emilia Romagna, però non se ne parla. Qui c'è un problema idrogeologico, l'abusivismo non c'entra nulla, da sempre le montagne buttano giù le case, l'uomo non può scongiurare le frane, può mettere in sicurezza le opere".

"Ma come mai non è stato dato ascolto a quelle 23 mail mandate anche per Pec dall'ex sindaco che diceva 'qui viene giù tutto'?"; gli ha chiesto allora la conduttrice Gaia Tortora. "Io di queste mail non ho contezza come sindaco di Lacco Ameno. Ma anche se qualcuno avesse letto quelle Pec, non si sarebbe potuto intervenire in nessun modo", ha risposto Pascale. Le sue parole, però, hanno fatto perdere la pazienza alla Tortora, che ha controbattuto: "Magari si mettevano le persone in salvo".

Gaia Tortora contro il sindaco Pascale a Omnibus

"Dopo le polemiche, oggi è il giorno della tristezza!", ha insistito il sindaco. Ma la conduttrice ha continuato: "Le polemiche servono perché è il momento che qualcuno si assuma le sue responsabilità. Se quelle Pec fossero state prese sul serio, oggi non saremmo in questa situazione. Le polemiche servono a far sì che cose di questo tipo non si ripetano. Quell'avvertimento serviva per portare via le famiglie da lì, oggi avremmo visto la distruzione delle case, per carità, ma non dei morti".