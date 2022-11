Fuori dal Coro, Mario Giordano: "Ipocrita, dov'eri?", il leader polverizzato

30 novembre 2022 a

Mario Giordano ha voluto fare le cose in grande per l’ultima puntata della stagione di Fuori dal Coro, che tornerà su Rete4 dopo una lunga pausa di diversi mesi. “Quanti ipocriti”, ha esclamato il conduttore dando il via all’esibizione a tema di ballerini vestiti come giullari e damigelle: “Voi ipocriti vi siete destati, dove eravate fino a ieri. Con l’inganno cercate il consenso, nascondete la verità”.

Il riferimento è a Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca, che Giordano ha attaccato duramente per i fatti tragici di Ischia, dove una frana ha causato otto morti. “Oltre al dolore che provoca la vicenda, tutti se la sono presa con l’abusivismo - ha esordito il conduttore - Ischia è un’isola abusiva. Ma se fino a ieri erano tutti per il condono, compreso Giuseppe Conte che lo ha fatto nel 2018, anche se oggi lo nega”. Giordano ha evidenziato la parola “condono” nel decreto riconducibile al governo gialloverde: “Non fate gli ipocriti, è un condono”.

Poi l’attacco al governatore della Campania: “Oggi anche De Luca scopre l’abusivismo, dicendo che le costruzioni abusive vanno abolite. Ma dov’era fino a ieri? È da sette anni che governa. Voleva usare il lanciafiamme contro le feste di laurea, ma perché non lo ha usato contro le case abusive. Perché non lo ha usato contro i suoi dirigenti che non hanno speso le risorse che avevano a disposizione per risollevare il territorio?”.