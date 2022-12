Tg2 Post, Bonelli: "La Rai metta una scritta anti-Qatar". E Gasparri...

13 dicembre 2022 a

Angelo Bonelli a Tg2 Post cerca di parare i colpi dello scandalo che sta investendo tutta la sinistra. Al centro del dibattito c'è il Qatar-gate e Bonelli si dice amareggiato e colpito dalla corruzione all'Europarlamento. I sacchi pieni di banconote hanno lasciato il segno e potrebbero rappresentare una vera e propria bomba sul rapporto di fiducia tra gli elettori e i rappresentanti del Parlamento europeo. Un terrore che pervade tutta la sinistra che si è ritrovata da maestrina di moralismo a epicentro di uno degli scandali più pesanti mai visti prima tra le istituzioni europee.

Ma Bonelli sposta il focus anche sui Mondiali di calcio. Afferma che è stato un errore dare la manifestazione al Qatar e soprattutto sottolinea la totale assenza di diritti civili.

E così quando si stava per chiudere la striscia quotidiana di tg2 Post, Bonelli ha lanciato una proposta: "Perché la Rai per le ultime tre partite del Mondiale non mostra una scritta sul teleschermo che dice 'Questo Paese nega i diritti civili?'". In studio è arrivata subito la risposta di Gasparri, anche lui ospite di Tg2 Post: "Corretto, mi associo ma facciamolo anche per la Cina". Insomma la regola deve valere per tutti, anche per quei Paesi che hanno o hanno avuto rapporti stretti con la sinistra...