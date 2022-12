Qatargate, Myrta Merlino: "Difficile avere ospiti di sinistra"

16 dicembre 2022 a

Il pozzo nero dell'Europarlamento. A L'aria che tira, su La7, Myrta Merlino intervista il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone chiedendogli un parere sul Qatargate, che da giorni sta terremotando la politica a Bruxelles e a Roma, sponda Pd.

"Ci sono due grandi questioni sul tavolo - esordisce Roncone -: quella della superiorità morale della sinistra e il pozzo nero europeo. Se tutti questi soldi girano perché qualcuno debba andare davanti a un microfono a dire quanto è bello il Qatar, quanto si vive bene e quanto vengano rispettati i diritti civili, non oso immaginare quanti soldi possano girare sul digitale, sul green europeo. Starei attento a dire che l'abbiamo chiusa qui, se questi magistrati cominciano a indagare e hanno messo la mano nel pozzo, dal pozzo possono tirar fuori chissà cosa".





Poi c'è l'imbarazzo politico e morale del mondo della sinistra. "Stamattina leggevo i giornali - riflette ancora Roncone -. Sulla questione morale c'è solo l'intervista della Stampa a Cofferati. Non c'è un solo dirigente di rango che parla. Questa è gente che ci dà il cordoglio per essere intervistati, telefonano, pregano... Ora tutti spariti, spariti". "Enrico Letta ha chiesto alla Commissione nazionale di garanzia del Pd di riunirsi con la massima urgenza", lo interrompe la Merlino.

"Meno male che è massima urgenza, ne stiamo parlando da 4 giorni...", ironizza Roncone, che provoca la grassa risata della meloniana Chiara Colosimo in collegamento: "Fa bene a ridere, perché Fratelli d'Italia ha festeggiato oggi 10 anni e ne festeggerà altri 10". "Anche io ci tenevo molto ad avere qualcuno di sinistra oggi, non mi piace per niente fare un processo in contumacia - conferma la Merlino -, ma in questo momento fanno molta fatica a venire".