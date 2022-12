Mauro Corona demolisce Enrico Letta: "Frasi senza senso"

21 dicembre 2022 a

"L'opposizione c'è, ma è tra di loro": Mauro Corona, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, ha criticato fortemente l'atteggiamento che c'è a sinistra. Lo scrittore ha fatto anche un paragone letterario per descrivere la situazione: "Le risse dei capponi di Renzo e Lucia...". Dito puntato pure contro il segretario del maggiore partito di opposizione, il Partito democratico: "Credeva Enrico Letta nella politica di tenere il campo, ma adesso il grido è di Giorgia".

Ma le critiche di Corona all'opposizione non sono finite qui. Perché poi l'alpinista ha parlato anche della scelta dei dem di cambiare leader, spiegando che secondo lui tutti gli sforzi saranno inutili se prima la sinistra non tornerà a dialogare con la gente comune. "È inutile cambiare il segretario del partito, fare progetti con frasi roboanti che non hanno senso... Bisogna tornare casa per casa, porta per porta a dire alla gente 'da domani cerchiamo di aiutare gli operai, i poveri, i senzatetto'", ha stigmatizzato Corona.

Infine lo scrittore si è appellato al premier e al governo sul tema della sanità: "Chiedo di nuovo alla Meloni e al ministro della sanità di salvare l'ospedale dei bambini a Misurina". Il riferimento è alla struttura ospedaliera privata bellunese che, a causa di una situazione economica sempre più difficile, rischia la chiusura.