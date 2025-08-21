Fdi umilia Schlein con questo video: "Per fortuna al governo c'è Meloni"

Due donne, due politici, due specchi diversi di cosa sono oggi la destra e la sinistra, in Italia e all'estero. Da una parte Giorgia Meloni, una leader riconosciuta tale dagli elettori italiani, ma anche da altri capi di Stato esteri come Donald Trump. Dall'altra, invece, Elly Schlein, un personaggio in cerca di autore. La segretaria del nazareno aveva promesso alla sua base un'"estate militante". Ma è sparita completamente dai radar, salvo palesarsi per tirare fuori i soliti insulti al governo Meloni.

L'account social di Fratelli d'Italia ha postato un video che rappresenta perfettamente il divario tecnico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La clip è divisa a metà. Nella parte superiore si vede la segretaria del Partito democratico su un carro del Gay Pride mentre si esibisce in una sorta di balletto sulle note di Bad Romance, celebre canzone di Lady Gaga, madrina internazionale della comunità lgbtqi+. Una discoteca a cielo aperto, lontanissima dalla politica che conta.