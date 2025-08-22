Schlein, "ha fatto davvero bene": chi perde il controllo

"Schlein ha fatto davvero bene: indirizzo chiaro, temi concreti, combattività, difesa dei salari e delle fasce deboli, diritti. Siamo usciti da una crisi che pareva irreversibile": Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, lo ha detto in un'intervista all'Espresso, parlando delle prospettive del centrosinistra e andando controcorrente rispetto a chi invece in questi mesi non ha avuto alcun elogio da fare alla segretaria dem. Critiche nei suoi confronti sarebbero arrivate soprattutto da chi, in casa dem, sarebbe contrario a un'alleanza strutturata col Movimento 5 Stelle.

Da migliorare, però, secondo Bettini, c'è solo una cosa: "Una maggiore collegialità nella direzione politica, un confronto più vivo, una ricerca culturale e intellettuale più adeguata all'enormità degli eventi che ci stanno investendo. Hanno pesato molto le emergenze continue da affrontare". Ottimista anche sulle elezioni politiche del 2027, a dispetto di quanto dicono invece i sondaggi: "Siamo a buon punto. Stanno emergendo nuove solidarietà, intese, la voglia di fare insieme. Siamo già ora assai più uniti della coalizione di destra che governa. Tutti i leader hanno una consapevolezza inamovibile, che le nostre divisioni darebbero un vantaggio disastroso e che non merita, alla Meloni. Per la prima volta il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che un avviso di garanzia non è una condanna. Sostiene Ricci (candidato governatore delle Marche, ndr) e continuerà a sostenerlo. Un dirigente del Pd formidabile, sottoposto ad uno stillicidio, sul 'nulla', da parte dei giornali di destra, così selvaggio e strumentale da suscitare un moto di ammirazione per lui circa la tenacia con la quale continua la sua compagna elettorale sui problemi e il futuro delle Marche. Per altro verso Renzi ha scelto con nettezza il campo del centrosinistra. Sta svolgendo un'opposizione brillante e molto efficace alla Meloni".