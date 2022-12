Gianluca Vialli "come sta?": il crollo di Marino Bartoletti

21 dicembre 2022 a

Marino Bartoletti si è commosso quando Serena Bortone ha nominato Gianluca Vialli. “Come sta?”, ha domandato la conduttrice di Oggi è un altro giorno, su Rai1. Il giornalista sportivo conosce molto bene l’ex calciatore, che dal 2017 affronta un tumore al pancreas: nelle scorse ore la situazione si è aggravata, con Vialli che è stato ricoverato a Londra.

“È il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia - ha dichiarato Bartoletti - di una dolcezza straordinaria. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza”. Il giornalista non è sceso nei dettagli sulle condizioni di Vialli, ed è anche giusto così. Lo stesso ha fatto Francesco Oppini, “affetto stabile” della trasmissione della Bortone: “Per merito di mia madre, conosco Vialli da quando ero un ragazzino. Quello che dice Marino è giusto. È molto umile, quasi come se c’entri poco con i trofei che ha ottenuto ma è stato un grande giocatore, un grande vice in panchina ma soprattutto un grande uomo e un grande capitano”.

Rimanendo sempre nell’ambito calcistico, Bartoletti ha dedicato un pensiero anche a Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare negli scorsi giorni: “Ho scritto su di lui parole che si possono dedicare a un amico. Al di là di tutto quello che è stato detto, ha avuto una stella polare che era questa: la sua lealtà. E la lealtà porta incoerenze e ruvidezze. Io diffido da chi si permette di giudicare Sinisa che è una persona che ha sofferto tanto.”