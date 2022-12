Striscia, clamorosa beffa a Bruno Vespa: c'è la Meloni su Rai 1? E loro...

23 dicembre 2022 a

Secondo i dati sui risultati dello share registrati sulle varie reti televisive italiane durante la giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, Striscia la notizia ha beffato Bruno Vespa. C’era infatti grande attesa per l’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta, su Rai uno, la prima da presidente del Consiglio dopo la vittoria alle ultime elezioni politiche ma alla fine il risultato non ha soddisfatto le aspettativa. L'intervista di Vespa alla Meloni, infatti, non è riuscita a battere la concorrenza del tg satirico di Antonio Ricci condotto su Canale 5 da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Striscia la notizia, infatti, nella stessa fascia oraria ha registrato due punti di share in più.

Porta a Porta durante l'intervista al premier ha ottenuto 3.481.000 spettatori e il 17,5 per cento di share mentre Striscia è stato seguito da una media di 3.843.000 spettatori (19.30 per cento).

Rai Uno si è però rifatto in tarda serata con il film La fortuna di Laura con Lucrezia Lante della Rovere, che ha registrato 2.657.000 telespettatori (per il 16.04 per cento di share) a fronte dei 1963.000 spettatori di In vacanza su Marte, il film commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi, in onda su Canale 5, che si è fermato all’11.96 per cento di share.