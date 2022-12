Ballando, tsunami-Lucarelli sulla Costamagna: "Vergogna", cosa pubblica

24 dicembre 2022 a

In molti invitano Selvaggia Lucarelli a lasciare una volta per tutte Ballando con le stelle. La giudice, protagonista di un'edizione tormentata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha agitato anche la finalissima con le sue polemiche contro Luisella Costamagna, ripescata e poi vincitrice, e contro il pubblico che l'ha fischiata e duramente contestata per un giudizio non troppo positivo su Alex Di Giorgio. "Basta così, me ne devo andare?", è esplosa in diretta provocando la reazione spiazzata e imbarazzata della Carlucci: "No dai Selvaggia".

Ma è dopo la finalissima, nel corso della notte, che la giornalista e blogger sembra seminare qualche indizio che alcuni interpretano come il segno concreto del suo prossimo addio allo show. Intervistata dal Fatto quotidiano alla vigilia dell'appuntamento conclusivo, la Lucarelli sembrava aver sgombrato ogni dubbio ricordando di essere già stata confermata per la prossima edizione, nonostante gli insulti ricevuti dalla concorrente Iva Zanicchi (che le ha sussurrato "tr***a" in diretta) e gli scontri ricorrenti con gli altri colleghi giurati, da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto. Scontri nel merito delle performance dei concorrenti, certo, ma anche a monte, sul mancato sostegno nella diatriba con la stessa Zanicchi. Rapporti tesi che farebbero presagire un possibile dietrofront.

E dopo aver espresso un evidente nervosismo durante la finale, nella notte come detto Selvaggia ha sganciato due "bombette" su Ballando, via Instagram. Prima un video in hotel, in cui ironicamente mentre mangia alle 2 e mezza di notte parla di "è tutto un magna-magna", chiaro riferimento a Luisella.

Quindi, tra le stories, prima riprendendo le parole di Biagiarelli ("Volevo solo dire che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo"), quindi condividendo il post di Ballando che annuncia la vittoria della coppia Costamagna-La Rocca sottolineando però la pioggia di commenti negativi ricevuti, tutti contraddistinti dalla parola "vergogna". Una polemica, anche personale, che getta una luce chiara sulle parole sibilline concesse al Fatto: "Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto…".