Patrizia Rossetti, rissa mai vista al Gf Vip: il gesto choc dopo l'urlo

La lite più furiosa della storia del Grande Fratello. Lo scontro è scoppiato nella notte tra il 29 e 30 dicembre per gli intrighi sentimentali legati a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Deluso da rifiuto di lei, l’ex tronista si è scagliato contro la donna. Al suo fianco Antonino Spinalbese. Subito dopo arriva Edoardo Donnamaria, alleandosi con l’attrice e scatenando così anche la furia di Antonella Mosetti, che si schiera con Spinalbese. Antonino spiega di aver saputo le cattiverie che Marzoli e Alberto De Pisis avrebbero detto sugli altri concorrenti. De Pisis non ci sta e afferma: "Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai".

Gf Vip, sentimenti che altrimenti non si paleserebbero

È in questo preciso istante che compare sulla scena Patrizia Rossetti che accusa di ipocrisia Spinalbese: "Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi?".

La conduttrice lo attacca con rabbia inaudita, posizionandosi a pochi centimetri dalla faccia di Spinalbese alzando la voce. La Rossetti col dito alzato tocca Spinalbese, lui la caccia via. Lo scontro si conclude con lui che afferma infastidito "certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso", e che poi si sfoga con la Mosetti: "Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre".