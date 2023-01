Domenica In, Mara Venier in lacrime: chi non si aspettava di vedere in studio

01 gennaio 2023 a

Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a Dalila Di Lazzaro, che è stata ospite per la prima volta a Domenica In, su Rai1, dopo essere stata invitata tante volte. L’attrice e modella aveva una ragione serissima per rifiutare gli inviti: a causa di un dolore cronico provocato da un vecchio e grave indicente, per anni ha fatto fatica ad alzarsi dal letto, diventando quindi impossibilitata a viaggiare.

“Circa un anno fa - ha ricordato la Venier - mi avevi detto: ‘Non ce la faccio a fare i viaggi, a prendere la macchina, il treno, l’aereo' e invece sei arrivata a Roma. Io sono strafelice, vuol dire che ce l'hai fatta. Ti sei alzata da quel letto, da quel divano. Ogni volta che vengo a casa tua, tu sei sempre lì. Per me, vederti entrare, camminare… sono felice per te". La Di Lazzaro l’ha abbracciata, ringraziandola per l’accoglienza.

La sua storia è davvero tosta: “Venticinque anni fa ho chiuso i giochi. I medici non mi hanno creduto. Non so per quale motivo, ma non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima perché all'epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile. Io mi ero rotta l'atlante, in modo non scomposto. Non mi hanno fatto una lastra importante, che si vede solo dalla bocca. Continuavano a farmi lastre dal collo in giù. Sono rimasta a letto ferma per 11 anni. Senza mai, mai, mai alzarmi. Neanche per lavarmi. Mangiavo stesa”.