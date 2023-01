Vanessa Incontrada, clamoroso sfogo: "Persone da dimenticare"

03 gennaio 2023 a

Vanessa Incontrada, protagonista della serie tv di Canale5 Fosca Innocenti 2, ha lanciato alcuni messaggi sul suo profilo Instagram con una serie di scatti e di stories, sull'anno passato e su quello che è appena cominciato. In particolare l’attrice e conduttrice televisiva non ha fatto mistero di aver passato alcuni momenti molto difficili nel 2022 quindi ha scritto: "Bye 2022, hello 2023. Lascio questo 2022: momenti e persone da dimenticare, e apro le porte a un 2023 con nuove avventure e nuove scoperte".



Un post nel quale Vanessa Incontrada, nonostante una certa tristezza per la fine dell'anno vecchio, è pronta quindi per affrontare questo 2023 con lo spirito giusto e la grinta necessari per rimettersi in carreggiata. E sembra proprio che Vanessa abbia iniziato con il piede giusto. Infatti nelle ultime ore, sempre sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una stories in cui si mostra in palestra. "Si ricomincia", ha scritto. Forma fisica e salute mentale.

L'attrice è la protagonista di Fosca Innocenti 2, che, a nemmeno un anno di distanza dalla prima stagione, debutterà da venerdì 13 gennaio in prima serata su Canale5. Nel cast confermato anche Francesco Arca, che interpreta Cosimo, mentre arriverà l’amatissimo Giovanni Scifoni (tra i protagonisti di Doc-Nelle tue mani nei panni del dottor Enrico Sandri), che farà di tutto per conquistare il cuore di Fosca, e Sergio Muniz.