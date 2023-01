Parenzo ride, Tony Costalunga lo sbrana: "Non farmi inc***"

09 gennaio 2023 a

"Le regole cambiano e arrivati al governo bisogna stare dentro i parametri", quelli economici e quelli dell'Europa. Myrta Merlino, a L'Aria che tira su La7, affronta il tema del prezzo alle stelle di benzina e diesel, con le accise rimaste al loro posto e il governo che annuncia indagini per colpire chi specula sui costi alla pompa. Una questione che angustia la maggior parte degli italiani e fa impazzire di rabbia chi, con i carburanti e dintorni, ci lavora quotidianamente nel comparto automotive e trasporti. Tra questi, il mitico Tony Costalunga, imprenditore vicentino ospite ricorrente nel talk e sempre assai esaustivo nei suoi coloriti commenti.

Dalla sua officina e con marcato accento veneto, spiega partendo stranamente con calma: "E' tutta una catena, si ripercuote sul prodotto finale e sul povero Cristo, utilizzatore finale di qualsiasi cosa. Non riesco a capire: i signori politici - spiega deluso rivolto al governo di centrodestra - devono ricordarsi che a lanciare un boomerang prima o poi torna indietro. Io a fare figure del genere mi vergognerei terribilmente. Ci sono mille cose da fare, altro che cuneo fiscale...". La regia in studio inquadra David Parenzo, che ride sotto i baffi. "Parenzo! - urla Costalunga - Mi raccomando sai non farm inc***re".

Il giornalista lo rassicura: "Quelle cuffie straordinarie ti conferiscono autorevolezza, in confronto a me sembri Churchill. Ti stavo dando ragione, in un'epoca passata il tuo intervento sarebbe stato preso dai sovranisti e sventolato in tutte le trasmissioni televisive. Le riflessioni di questo signore sono scevre dal governo, non è che lui ce l'ha con il governo. In altre stagioni sarebbe stato preso e portato in giro come una Madonna Pellegrina". Gira che ti rigira, anche dopo 5 anni si ricade sempre sui sovranisti cattivi.