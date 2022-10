"Cogli***cci!": Tony Costalunga travolge Elsa Fornero

07 ottobre 2022 a

Myrta Merlino ha dato voce al titolare di un officina che è a dir poco arrabbiato per la situazione in cui si ritrova l’Italia. La colpa, a suo dire, è della classe politica in generale, che non ha agito abbastanza tempestivamente per contrastare il caro bollette e l’impennata del costo delle materie prime.

Intervenuto in collegamento a L’aria che tira, su La7, l’imprenditore Tony Costalunga ha lasciato uscire tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per il momento che sta vivendo. “Ci sono sempre state e ci saranno sempre speculazioni sulle materie prime - ha esordito - va da sé che noi come terzisti, nel momento in cui i materiali crescono, siamo costretti ad aumentare di conseguenza pur avendo il materiale in casa. Quando ho dato via tutta la roba che avevo a prezzo basso, la vado a ricomprare a prezzo alto e la rivendo a prezzo basso”.



L'imprenditore Tony contro i politici: guarda il video di L'aria che tira



“Queste cose sono da capire - ha aggiunto - non ci vuole uno scienziato, bisogna toccarle con mano, noi siamo in contatto con i costi e i conti siamo capaci a fare. Le cose non vanno, tra poco succederà il finimondo. Nel 2016 i cogli***cci dei nostri politici hanno comprato gas dalla Russia sapendo che aveva invaso la Crimea”. E intanto l'ex ministra del Welfare Elsa Fornero, in qualità di "tecnica" ed "esperta", ascolta con un filo di imbarazzo.