GF Vip, "in confronto la madre di Belen...": grosso imbarazzo per Spinalbese

Se da una parte c'è Antonino Spinalbese, in collegamento al Grande Fratello vip, dall'altra si parla di Belen Rodriguez. O meglio di sua madre. Insomma, nel corso del reality di Signorini l'ombra della Rodriguez non manca mai. “La madre di Belen è muta in confronto…”, tuona il conduttore durante la puntata serale prendendo un po’ in giro Oriana Marzoli, modella argentina e influencer, promossa a vip in questo reality. Nel giardino della casa arriva sua madre, Cristina Marzoli.

Che parla, parla e parla. Sembra davvero senza freni. La donna è un fiume in piena, praticamente impossibile fermarla. Anche Signorini resta senza parole e, ad un certo punto della puntata, si sdraia a terra. Poi alla fine riesce a frenare l'eloquenza eccessiva della donna. In collegamento dall'ospedale c'è Antonino Spinalbese, attualmente in quarantena, in attesa di rientrare nella casa di Cinecittà al più presto. Ma Signorini, sapiente comunicatore e grande esperto di gossip, ad un certo punto si rivolge ad Antonino facendo notare che l'allontanamento da Oriana per lui è stata una vera e propria benedizione.

"Antonino te la sei scampata!”, dice Signorini. “Mamma mia, meno male!”, risponde Spinalbese. Ed è in quel momento che Alfonso sfodera la carta più forte: una battuta decisamente ad effetto, che in poco tempo fa il giro della Rete. “La mamma di Belen è muta a confronto!”, dice. “Salutiamola, sono stato fortunato!”, replica Spinalbese con il suo aplomb di ferro. Ma l'occasione è giusta per tutti: social e popolo della tv rispolverano in un lampo quell'amore finito ormai da tempo. Di Belen si parla ancora una volta al Gf vip.