Patrizia Rossetti, dramma in diretta: "In tutto il corpo", lascia il Gf Vip

03 gennaio 2023 a

a

a

Patrizia Rossetti ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello vip per dei "dolori in tutto il corpo. Dopo aver discusso con Wilma Goich, la Rossetti ha comunicato in diretta la sua scelta di voler abbandonare il reality show: "Vado, una settimana non cambierebbe anche adesso ho ancora dolori, magari è una stupidaggine, non mi sento giusta".

Quindi la Goich ha affermato: "Mi dispiace moltissimo. Abbiamo parlato anche stasera e mi ha detto 'non ce la faccio'". E Alfonso Signorini ha osservato: "Il Covid in molti casi lascia degli strascichi, perché crea dei disagi e delle patologie strane".

Il compagno della Costamagna zittito dalla Bortone: imbarazzo totale in tv | Guarda

Patrizia Rossetti ha confermato a Signorini di aver detto agli autori di voler abbandonare il gioco: "Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi, sembra che non ci sia nulla di strano, sembra che ci sia una infezione non di grande portata, sta di fatto che in questi giorni veramente - e mi dispiace - non riesco neanche a essere attiva con la mente, ho tentato di far di tutto, sono dei dolori che mi vanno allo stomaco", ha confessato. Il conduttore ha capito che la Rossetti non sta affatto bene e ha accettato a malincuore la sua decisione: "Ti capisco, sei una grande protagonista, mi sento di fare un passo indietro di fronte a problemi di salute".