Onestini e Soleil, scontro in diretta: "Mi hai tradito", finimondo in tv

Francesco Fredella 03 gennaio 2023 a

a

a

Scontro aperto. Tutti contro tutti nella casa del Grande Fratello Vip, ma stavolta volano per davvero gli stracci. Onestini contro Soleil, guerra degli ex. Lo strappo si consuma in diretta. Ma andiamo per gradi: Onestini e Soleil hanno avuto in passato una storia d'amore finita quando lui ha partecipato alla prima edizione del Gf vip. Poi Soleil, con il vento in poppa, ha cavalcato il successo fino a diventare una concorrente (lo scorso anno) del Gf vip. E non solo: opinionista de La pupa e il secchione, oggi ha preso il posto - temporaneamente - della Bruganelli.

Colpo di scena: Patrizia Rossetti lascia il Gf Vip, confessione drammatica in diretta



Ma Onestini ha praticamente asfaltato Soleil, che è apparsa in evidente imbarazzo. "Lei ha fatto una marea di interventi, anche sua madre ha fatto un’intervista dicendo che a lei di me non fregava niente. Sei venuta qua tu per me o io per te?”, tuona Onestini. Lei, invece, risponde: “Dicevamo Luca… Intanto le mie parole non penso ti siano state indifferenti. Partiamo così… Veramente, hai stufato. Ti ho dato l’ennesimo modo per emergere. Sono qui al posto di Sonia, sono capitata nell’ennesimo reality in cui ci sei tu. Ti ho lasciato al Grande Fratello e ti ritrovo qua. Tornando a noi, è inutile che fai questi saltimbanchi. Hai stancato con questi giochini. Fortunatamente in Casa se ne stanno accorgendo. Sei un manipolatore".

Signorini prima assiste allo scontro e poi chiede ai due di spiegare con chiarezza quello che è accaduto. Onestini si toglie un sassolino dalla scarpa: "Era il 2017, io purtroppo stavo con lei. Dopo due settimane, io entro nella Casa e questa mi tradisce con un altro. Sono i fatti non possiamo cambiare la storia. Lei chiude, io accetto la cosa. Io non l’ho mai nominata da nessuna parte". Panico in studio. La Sorge appare ancora una volta in difficoltà, ma attacca: "Sei un bugiardo pericoloso. La prima che ha tradito non sono stata io. Compravi i follower, anche tuo fratello".

"Sei sposato?": Mara Venier gela Paolo Fox, imbarazzo in studio



Un momento di confronto con le scintille. "Facciamole un applauso. Alfonso se vuoi possiamo andare avanti 5 giorni. Come andiamo? Io sono rilassato”, dice ancora Onestini. “Stai facendo una pessima figura. Sei un bugiardo. Io ti ho lasciato e poi mi sono messa con un’altra persona" si giustifica così - per l'ennesima volta - Soleil.

Poi spunta una certa Cristina, ex fidanzata di Luca Onestini. "Saluti da Cristina, questa è una storia che a lui non conviene tirare fuori”, tuona Soleil. Cristina e Luca si sono conosciuti nel programma spagnolo Secret Story, dove ha vinto proprio Luca. La loro storia d'amore è finita subito dopo. Ma a cosa si riferisce Soleil? Ha in mano qualcosa che possa mettere per davvero in difficoltà Onestini? Di cosa si tratta? Mistero. Signorini indagherà.