Giannini insulta Crosetto: "La clava, ecco chi sembra"

"In campagna elettorale dicevano 'se vinciamo noi, per l'Europa è finita la pacchia'. No, è finita la pacchia per Giorgia Meloni, non per l'Europa": Massimo Giannini, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, torna a criticare il governo. E riferendosi all'Ue, sottolinea: "C'è un vincolo esterno da cui non possiamo prescindere. Lei lo ha capito, un bel pezzo del suo partito ancora no".

Il direttore de La Stampa, poi, si sofferma sul ministro della Difesa: "È interessante da questo punto di vista la figura di Guido Crosetto, che è uno dei ministri più importanti di questo governo ed è anche uno di quelli che ha vissuto in maniera più aperta la sua vita precedente". Poi aggiunge: "Crosetto sembra Fred dei Flintstones, 'Wilma dammi la clava', quando attacca la Bce dicendo 'voi non potete permettervi di ridurre i tassi, che autorità avete? Dovete rendere conto ai governi... il machete contro i dirigenti pubblici...'".

L'intervento di Massimo Giannini a DiMartedì

Secondo Giannini, insomma, questa "è una visione piuttosto distorta della realtà". E il suo suggerimento è di metterla da parte il prima possibile, una necessità - a suo dire - "per il Paese ma anche e soprattutto per loro stessi".