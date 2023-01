Floris, veleno sulla Meloni: "Perché non farà nulla di buono"

02 gennaio 2023 a

Giovanni Floris, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese che tornano a In onda, su La7, nella puntata del 2 gennaio, afferma che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è circondata dal mondo delle cicale". E ancora: "Lei ha vinto perché è nuova ma non può fare nulla di nuovo". Il problema, prosegue il conduttore di DiMartedì, sempre su La7, è che il presidente del Consiglio "deve gestire come Draghi ma Draghi era Draghi, era nato per quello, mentre lei invece dovrà trasformarsi".

Il tema in studio era la benzina. Il governo ha detto addio allo sconto sulle accise dei carburanti in scadenza al 31 dicembre. Dal 1 gennaio fare il pieno costerà quindi di più, circa 200 euro in più all'anno, secondo i calcoli di Assoutenti. Sempre meno, però, di quanto abbiamo pagato l'anno scorso: confrontando le medie dei prezzi dei carburanti dei primi tre trimestri del 2021 con quelli del 2022 dalle tabelle del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, emerge infatti che nel 2022 per rifornire le nostre auto abbiamo speso quasi 300 euro in più rispetto al 2021.

Ereditato dal governo Draghi, il taglio sulle accise di diesel e benzina è quindi tra le misure contro il caro energia che l'esecutivo Meloni ha deciso di non confermare (da marzo 2022 lo sconto era di 30 centesimi al litro, poi ridotto alla fine di novembre).