Soumahoro stroncato da Gomez: "Ho letto il suo dossier, ma..."

"Ho visto il suo dossier... non credo ci sia niente che possa cambiare l'opinione che si sono fatti in molti sulla vicenda": Peter Gomez, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato del caso Soumahoro. L'ex deputato di Verdi-SI, ora passato nel gruppo Misto, sarà nello studio di DiMartedì questa sera. In attesa dell'intervista ha pubblicato su Twitter un dossier scrivendo: "Qui il dossier che fa chiarezza su vergognose accuse e speculazioni mediatiche rovesciatemi addosso. Stasera ospite a Dimartedì per dimostrare una volta per tutte la totale limpidezza del mio operato e spiegare cosa intendo fare nel prossimo futuro".

Addio Verdi-Sinistra, Soumahoro cambia "casa": in che gruppo entra

"Soumahoro fa politica e quindi fa quello che può - ha continuato il direttore del fattoquotidiano.it -. Dice 'io personalmente non ho mai rubato niente eccetera...'. Ma qui nessuno mai ha accusato Soumahoro di aver rubato qualcosa, la questione è diversa: abbiamo avuto notizia di aderenti a SI che avevano tentato, magari in maniera non efficace, di mettere i loro compagni in allerta dicendo 'attenzione, non è tutto oro quello che luccica'".

L'intervento di Peter Gomez a Tagadà

La verità nascosta su Soumahoro: quello che nessuno ha mai detto

Il problema, secondo Gomez, è anche "mediatico": "C'è una responsabilità in parte anche del sistema mediatico perché obiettivamente è stato sconcertante vedere Bonelli che si difendeva dicendo 'ah ma io lo vedevo in quella trasmissione televisiva'". "Francamente è inaccettabile, perché le fai tu le scelte politiche...", ha commentato la Panella. Poi il giornalista ha chiosato: "Alcuni di noi si innamorano di figure iconiche perché sembrano rispondere a quella che alcuni sentono nel cuore come una necessità".