Le Iene, dramma-Barbie umana: "Distrutto da uno come Siffredi"

Jessica Alves è il “Ken umano” che attraverso una serie di interventi chirurgici si è trasformato nella “Barbie umana”. Tutte le operazioni a cui si è sottoposta non sono affatto uno scherzo, innanzitutto perché il percorso di transizione per diventare donna a tutti gli effetti è lungo e tortuoso. Jessica lo ha però affrontato con grande convinzione, dopodiché ha voluto mettere alla prova le sue nuove zone intime.

In una lunga intervista a Le Iene ha infatti svelato di aver avuto dei rapporti intimi con un amante italiano assai ben dotato: “Lui era molto fortunato, come Rocco Siffredi”. La cosa ha avuto un risvolto negativo, perché la donna è volata in Thailandia per farsi ricostruire parte dei suoi nuovi organi genitali: “Sono tornata dal dottore tailandese e ho fatto un ritocchino nelle zone mie. Le persone pensano che la chirurgia intima sia una cosa semplice, tagli e via. Però non è così che funziona. Quando ci divertivamo io e questo ragazzo sentivo dolore”.

Di conseguenza Jessica è tornata dal chirurgo di fiducia per farsi operare nuovamente: “Per questo sono tornata in Tailandia per ritoccare. Adesso sono libera di fare tutto con tutti. Sì è già successo tutto. Dopo la chirurgia ho voluto fare esperienze con tutti i tipi possibili. La migliore esperienza? Un altro ragazzo italiano, lui era del sud Italia, siciliano”.