Belve, Siffredi: "Dipendenza dal sesso". Bomba su Francesco Totti?

16 novembre 2022 a

a

a

Fanno discutere e scatenano illazioni le parole di Rocco Siffredi a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Il re dell'hard, infatti, ha parlato di quanto accaduto a Francesco Totti, della turbolenta separazione da Ilary Blasi. E ha pronunciato parole su cui ci si interroga: "Caro Francesco, posso capirti".

Siffredi ha spiegato: "Lui è un bravo ragazzo e dopo la separazione gli ho scritto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune... mi fermo qui".

"La più schifosa? Non me ne frega niente": la Fagnani asfalta J-Ax

Ovviamente, la Fagnani ha provato ad indagare: "Intende una dipendenza dal sesso?", quella dipendenza che Siffredi aveva rivelato, tempo fa, gli aveva compromesso la vita. Ma Rocco sceglie di non rispondere. O meglio, sembra farlo tra le righe: "Non aggiungo altro". E ovviamente si è scatenato il finimondo: intende davvero quello, riferendosi a Francesco Totti?

Di risposte certe, non ne abbiamo. Di sicuro Siffredi ha spiegato che "stavolta ci sto riuscendo", il riferimento è proprio alla sua dipendenza dal sesso. Dunque ha raccontato, in lacrime, i tentativi falliti, la sua schiavitù e come più volte ha rischiato di far saltare in aria la sua famiglia e i suoi legami.