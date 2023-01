Che c'è di nuovo, Wanna Marchi "spazza via" Ilaria D'Amico: clamoroso su Rai 2

11 gennaio 2023 a

Ilaria D'Amico cambia tattica. Dopo la linea "soft", la conduttrice di Rai 2 porta a Che c'è di nuovo un clima più frizzante. La riprova? La prima ospitata dell'anno: Wanna Marchi. È lei l'ospite di giovedì 12 gennaio, che di fronte alla D'Amico tornerà indietro nel tempo e dirà la sua sulla vicenda che l'ha vista protagonista. L'ex regina delle televendite farà guadagnare alla trasmissione qualche ascolto in più? Al momento per la D'Amico le notizie non sono state delle migliori.

Nelle otto puntate in onda dallo scorso ottobre, la trasmissione si è fermata al 2.8 per cento di share (l’ultima puntata del 22 dicembre raggiunse il 3.9). Intanto non è da escludere che si l’occasione per citare il documentario Wanna su Netflix e che ha in comune con Che c’è di Nuovo la stessa casa di produzione, Fremantle.

Oltre alla Marchi, nella prima puntata si parlerà del Covid e delle sue varianti, ma anche della strage di Erba del 2006, con la difesa che chiede la revisione del processo. Tra gli ospiti di Rai 2, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il virologo Matteo Bassetti, Vittorio Sgarbi, Francesco Storace, Peter Gomez, Salvo Sottile e Pino Corrias.