Gianfranco Agus, vi ricordate di lui? Clamoroso ritorno in tv

Grande ritorno in tv per Gianfranco Agus, storico inviato de La vita in diretta, che sarà l’inviato di BellaMa’ per il Festival di Sanremo. Lo ha annunciato lui stesso qualche giorno fa, durante il programma condotto da Diaco su Rai 2. Era la prima volta che lo si vedeva sul piccolo schermo dopo oltre sette anni di assenza. Agus, infatti, è andato in pensione nel 2016 e da quell’anno ha praticamente detto addio alla televisione.

A proposito di nostalgia, poi, Diaco ha annunciato che nei prossimi giorni saranno ospiti di BellaMa’ gli ex presidente della Camera Fausto Bertinotti e Gianfranco Fini. Ma non è tutto. Perché poi il conduttore romano ha comunicato che oltre ad Agus e a Gianmaurizio Foderaro - che si occuperà delle interviste ai cantanti - la squadra che seguirà Sanremo per la sua trasmissione sarà composta anche da Adriana Volpe, Marco Carta, Manuela Villa e Nicola Di Bari.

Per quanto riguarda gli ascolti di BellaMa', poi, TvBlog ha fatto sapere che non sono affatto male: "L’appuntamento di ieri ha registrato la media di share del 5.6% (la media stagionale del programma si aggira intorno al 4.5%), con punte del 7.6% (record assoluto)". In generale, comunque, l’intera programmazione del secondo canale starebbe andando molto bene nell'ultimo periodo.