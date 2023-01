Francesca Fialdini affonda Minoli: cosa pubblica, clamoroso in Rai

24 gennaio 2023 a

Giovanni Minoli che attacca la Rai su Rai 1, nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera: da un paio di giorni non si parla d'altro. Incalzato dalla conduttrice, che ha detto: "Quest’azienda è molto cambiata", il giornalista ha risposto, lanciando una frecciata a viale Mazzini: "Sì, molto molto. Non so se in meglio. Non sono sicuro". Poi quando la Fialdini gli ha chiesto che tipo di tv guardi di solito, lui ha lanciato un'altra stoccata: "Guardo tantissimo le serie, mi piacciono moltissimo. Netflix, Sky… Hanno un modo di raccontare in certi casi superiore all’informazione".

"Non so se in meglio". Clamoroso: Minoli su Rai 1 fa a pezzi Viale Mazzini

Se lì per lì la Fialdini non ha replicato a queste bordate, facendo trasparire solo un po' di imbarazzo, in un secondo momento una risposta da parte sua sarebbe arrivata sui social. O almeno questa è l'interpretazione data dagli utenti. Di recente, infatti, la conduttrice ha pubblicato sia nei post che tra le storie di Instagram vari spezzoni di chiacchierate con gli ospiti della puntata di ieri, da Alessandro Preziosi a Ron passando per la ballerina Carmen Diodato. La Fialdini, insomma, ha elogiato tutti tranne uno, il giornalista.

"Non sono andata in onda": la Fialdini risponde all'ospite, cala il gelo su Rai 1

Dopo aver pubblicato uno spezzone dell’intervista all’attore partenopeo, per esempio, ha scritto: “Alessandro Preziosi ha lasciato il segno! Godetevi la sua performance di ieri!”. Poi ha scritto parole di elogio anche per Ron: “Il nuovo album e l’intensità di un percorso che dura da sempre per sempre". E infine un ringraziamento anche alla ballerina Carmen Diodato, unica professionista sorda del Teatro Massimo di Palermo: “Grazie Carmen”. Dall'elenco manca, come appare chiaro, proprio Minoli.