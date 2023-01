Non è l'arena, Sallusti zittisce la Amurri: "Basta starnazzare"

30 gennaio 2023 a

a

a

Si scaldano gli animi da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, tra Sandra Amurri e Alessandro Sallusti. In studio si parla del presunto patto tra la mafia e l'ex senatore D'Alì e il direttore di Libero osserva: "Gli avvocati che difendono il loro cliente legittimamente ci stanno segnalando che la verità che abbiamo sentito, e che non voglio mettere in discussione, non coincide con la verità giudiziaria nel senso che (D'Alì, ndr) non è mai stato condannato per quel tipo di reato, cioè di aver chiesto il trasferimento del prefetto".

"Ma cosa dici? C'è una sentenza, perché non leggi prima di esprimere delle opinioni", lo interrompe la Amurri. "Scusatemi, se vogliamo capirci ci capiamo", continua Sallusti. Che sottolinea: "Il 41 bis che è in vigore oggi l'ha fatto il governo Berlusconi, rendendolo molto più duro di quello che era prima. So che ti dispiace ammettere che il governo Berlusconi ha combattuto duramente la mafia però il 41 bis..."

"Minacce pesanti, ecco perché vado avanti": la rivelazione di Giletti

Sandra Amurri lo interrompe di nuovo: "Io resto a fatti". "Io resto ai fatti, mi stai depistando, non mi fai finire", prosegue il direttore di Libero. "Più che dire che non dubito della verità della famiglia, dico che gli avvocati..." "È in sentenza", tuona la giornalista. "Io non voglio difenderlo, forse c'è un equivoco generale", prova a parlare Sallusti. E ancora lei lo interrompe. Quindi il direttore sbotta: "Non starnazzare". "Non usare questi termini con me", risponde la Amurri. "Io non riesco a rispondere, sto dicendo che evidentemente se è successo quello che è successo c'è stato qualcosa che non ha funzionato", conclude Sallusti.



Qui lo scontro a Non è l'arena tra Sallusti e Amurri