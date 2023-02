C'è posta per te, clamoroso equivoco: tra il postino e la De Filippi...

04 febbraio 2023 a

Giovanni Vescovo è una new entry di C’è posta per te. Chiamato come postino, si è calato perfettamente nel ruolo. Prima di iniziare a lavorare con la trasmissione di Maria De Filippi, Giovanni ha però vissuto un piccolo equivoco. La prima volta che l’hanno chiamato non pensava che si trattasse di una proposta per partecipare al cast dei postini: questo perché la redazione non gli ha spiegato subito il motivo.

Giovanni ha quindi pensato che ci fosse una busta per lui, come ha raccontato in un’intervista a Tele Sette: “Ho pensato che non avevo nulla in sospeso con nessuno, così ho ringraziato ma ho detto di no”. Superata l’incomprensione, Giovanni è stato quindi selezionato come postino e ha iniziato a lavorare con la De Filippi, per la quale ha speso soltanto belle parole: “Ogni volta che incontro Maria resto a bocca aperta. È esattamente come si vede in tv. Dolce, educata, rispettosa, di grande umiltà. Una professionista seria che ama profondamente il suo lavoro”.

Giovanni ha confidato di essere molto soddisfatto del suo ruolo all’interno dello storico programma di Canale 5: “Inforcare quella bici regala emozioni indescrivibili”. Tra l’altro al postino è affidata “una grande responsabilità” perché “siamo il tramite tra le persone e Maria”.